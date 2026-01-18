女優高島礼子（61）が17日、インスタグラムを更新。イルミネーションを満喫する様子を公開した。「久々の読売ランド」と書き出し、イルミネーションをバックに自撮りするショットや噴水ショーの様子を収めた動画などを披露。「美しいイルミネーションに圧倒されました」とつづり、「テンションが上がって童心に返りました」とも振り返った。フォロワーからは「礼子さんが1番キラキラしててキレイ」「礼子さんもお姫様見たい」など