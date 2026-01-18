野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督は16日、3月に行われるWBCの日本代表メンバーを新たに11人を発表。野球解説者の高橋由伸さんが国内の3選手に注目しました。今回の発表で30人中19人が決まり、高橋さんがスターティングメンバーを予想。「打線を組む上でこの3人は入れたい」とDeNA・牧秀悟選手、ソフトバンク・周東佑京選手と近藤健介選手に触れました。センターとしてスタメン予想した周東選手は昨季、2度目のゴールデング