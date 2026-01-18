1月14日に皇居・宮殿で催された「歌会始の儀」。今年は、成年皇族となり初めて出席された悠仁さまに注目が集まったが、今から11年前には、悠仁さまの姉・佳子さまが初めて「歌会始の儀」に出席し、まだ幼かった悠仁さまを寝かしつけるときに本の読み聞かせをした思い出を歌にして詠まれた。平成27（2015）年1月25日放送「皇室ご一家」（第1793回歌会始の儀）を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の