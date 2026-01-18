K−POP次世代アイドルは、CORTIS（コルティス）とKickFlip（キックフリップ）！アップルミュージック（Apple Music）のミュージックディスカバリー・アプリ「Shazam（シャザム）」が13日、26年の音楽市場をリードする次世代アーティストを予測したリスト「Shazamシャザムファストフォワード2026（Shazam Fast Forward 2026）」を公開した。全世界22カ国、20ジャンルで計65チームが選定された。韓国アーティストとしてはボーイズ