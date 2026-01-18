ワールドシリーズ3連覇に向け、大型補強を展開しているドジャース(C)Getty Imagesドジャースは止まらない。現地時間1月15日には、今オフのFA市場の目玉となっていたカイル・タッカーと電撃合意。3000万ドル（約47億4000万円）の後払い契約が付帯するものの、4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）のメガディールで、ブルージェイズとメッツと繰り広げた争奪戦を制した。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショ