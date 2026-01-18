ウガンダのムセベニ大統領（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】東アフリカ・ウガンダで15日に実施された大統領選で、選挙管理当局は17日、ムセベニ大統領（81）が7選したと発表した。任期は5年。ムセベニ氏は繰り返し野党を弾圧し、約40年にわたりアフリカ有数の長期政権を築いている。一部野党は反発し、抗議を呼びかけた。選管はムセベニ氏が71.65％を得票したとしている。人気歌手から政治家に転じ、有力対抗馬とされたワイ