◇ソニー・オープン・イン・ハワイ(15日〜18日、アメリカ)59位タイスタートの松山英樹選手は3バーディー、3ボギーの70で回り、通算1アンダーで2日目を終えて、59位タイ。カットライン上で予選通過となりました。この日は朝から強風に見舞われた松山選手。「風は強かったですけど、風のジャッジというよりは自分の打ちたい球がなかなか打てなかったですし、いいストロークが出来なくて。苦しかったですけど、最後2つバーディーきた