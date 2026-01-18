明後日20日(火)からは、今季最強寒波が日本列島に居座るでしょう。日本海側を中心に「大雪」「猛吹雪」が「長い期間」続く恐れがあります。太平洋側もでも大雪になる所がありそうです。交通機関の乱れに警戒し、低温による体調の変化にも十分にご注意ください。1週目(19日〜25日):「大寒」に今季最強寒波襲来大雪と吹雪が続く恐れ今週は今季最強寒波が日本列島に襲来する見通しです。日本海側を中心に「大雪」「猛吹雪」に警戒が