グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。最新DVDグラビアショットを投稿した。「最新DVD＆BD『Cairns』の発売記念オンライサイン会の〆切は19日迄です」と報告し、胸元がV字に大胆露出されたワンピース水着姿に麦わら帽子をコーディネートした写真をアップ。「開催日は1月29日（木）20時〜3本購入特典でアクスタ付きイベント参加券はDMM通販でのみ入手できます」と告知した。さらに2月8