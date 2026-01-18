西武の武内夏暉投手（24）が16日までに、福岡県久留米市での自主トレを公開した。プロ3年目の今年は米大リーグ・アストロズへ移籍した今井達也やチームメートの隅田知一郎らとともに、トレーナーの鴻江寿治氏が主催する「鴻江スポーツアカデミー」のキャンプに初参加。同キャンプには女子プロゴルファーやソフトボールの選手も参加しており「他種目から体の使い方などを学べると感じた」と初参加での新たな収穫に充実感を漂わせ