反政府デモが各地で発生したイランの最高指導者は、アメリカのトランプ大統領について「有罪とみなす」と述べ、非難しました。イラン最高指導者 ハメネイ師「我々は米国大統領を有罪とみなす。死傷者、損害、そしてイラン国民に対する中傷に対して責任を問うべきだ」ハメネイ師は17日、このように述べ、反政府デモについて、「アメリカが計画し、行動した」と主張しました。また、デモはすでに鎮圧したとの見方を示し国民に対