DeNA・度会が、3年目の今季は長打を量産することを誓った。横浜市内で行われたトークショーに小園とともに参加。オフ期間中に体重増に成功し「パワーがついてきて、軽く振って簡単にスタンドインするようになっている。打撃が一番のセールスポイント。長打力を追い求めてやっている」と明かした。シーズン終了後からトレーニングの効果で体重は4キロ増の87キロに。「1年目がホームラン3本、2年目は6本。今年は倍以上を打たなき