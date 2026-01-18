楽天・三木監督が先発挑戦を直訴した西口に対し「昨年は8回に西口がいることでチームが救われた。（起用法は）今はまだノーコメント」と慎重な姿勢を見せた。昨季52試合に登板し、防御率1.07と安定し、50回2/3で70三振を奪った右腕は「三振を取れる投球を初回から続けていければ、先発に回る価値がある」と意気込んでいる。また、指揮官は開幕投手に意欲を示す内には「頼もしいね。早くどんな姿でブルペンで投げるか見てみた