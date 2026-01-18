2大会連続でWBCに出場する巨人の大勢が、16日にメンバー入りが発表された菅野（オリオールズからFA）との共闘を心待ちにした。「同じジャイアンツでプレーしていた人が一人でも多くいてくださるのは心強いです」と喜んだ。ピッチクロックへの対応や「外国人の時に気をつけることだったり、いろいろ教えていただければいいなと思います」と質問攻めにする構え。この日は川崎市のジャイアンツ球場でキャッチボールなどをこなし