カブスとマイナー契約を結んだ慶大・常松広太郎外野手（22）が、本紙単独インタビューに応じた。慶応湘南藤沢（神奈川）出身で大学4年時には春秋のリーグ戦で計4本塁打のスラッガーは、ドラフトでは指名漏れも経験した。米金融大手のゴールドマン・サックス（GS）から内定をもらいながら、海を渡る決断を下した理由とは。米挑戦への思いを聞いた。（取材・構成＝柳原直之）――今回の経緯について。「大学3年夏から冬にか