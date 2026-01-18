ヤクルト・茂木が先輩右腕との対戦を熱望した。前日に楽天からFA宣言した則本の巨人入団が発表され「同じリーグなので対戦する機会は多いと思う。球界を代表するピッチャーなので打ちたいですね」と意気込んだ。昨季対戦はなかったが巨人には楽天時代のチームメートだった田中将も在籍し「2人とも大レジェンドですけど、戦う前から負けないように。強い気持ちでいい対戦ができたら」と見据えた。