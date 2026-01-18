村岡市民センター＝藤沢市村岡東（資料写真）絵本「だるまちゃん」シリーズや「からすのパンやさん」などで知られ、２０１８年に亡くなった絵本作家かこさとしさんが生前に出会った人や関わった人を紹介する講演会「かこさとしをめぐる人々」が２５日、村岡市民センター（藤沢市村岡東）で開かれる。かこさんの長女の鈴木万里さんと、万里さんの夫でかこさんの伝記の著者でもある経済学者の鈴木愛一郎さんが講師を務め、かこさ