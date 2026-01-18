過去10年で傾向を探る。☆前走クラス新馬戦組【4・1・3・14】が強い。重賞組は【2・2・2・29】、1勝クラス組は【2・2・3・27】。未勝利組は【1・4・2・28】と勝ち切れない。☆人気1番人気は【3・1・1・5】とまずまず。2番人気は【1・4・1・4】と勝ち切れていない。5番人気以下が5勝を挙げており、伏兵にも注意。☆前走着順1着は【6・6・6・47】、2〜5着は【3・2・3・32】。6着以下で馬券に絡んだのはわずか4度で、前