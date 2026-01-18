過去10年で傾向を探る（21〜23、25年は中京）。☆人気1番人気【4・2・0・4】と2番人気【3・1・0・6】の信頼度は高い。4番人気以下の優勝はわずか2頭。軸は上位人気馬から。☆馬齢4歳【5・5・2・21】が中心になる。5歳【3・2・5・21】、6歳【2・3・3・34】。7歳以上の高齢馬は【0・0・0・38】と一度も馬券に絡んでいない。☆前走クラスG1組【4・3・2・27】が強い。G3組【1・1・1・35】、オープン組【0・1・1・16】は