芝クッション値10.1＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前11.1％、4角11.8％ダートG前1.3％、4角1.7％※土曜午前5時30分。芝は直線の内ラチ沿いに傷みがある。土曜の時計は水準。内が荒れてきた分、外差しが利きやすくなってきた。ダートは乾いていてパワーが求められる。