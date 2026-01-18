京都11R・羅生門Sは、3番人気エストレヤデベレン（牡5＝武幸、父エピファネイア）が2番手から早め先頭で後続を4馬身突き放し、オープン入りを決めた。ルメール＆武幸師コンビは10Rに続く連勝。鞍上は「馬の状態は完璧でした。2番手からちょうどいいポジションで手応えも良く、楽勝でした」と振り返る。指揮官は「状態が良かったので」と短い言葉で喜んだ。