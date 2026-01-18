テオスカー・ヘルナンデスの去就に再び注目が高まっている(C)Getty Imagesドジャースに今オフFAの目玉、カイル・タッカーの入団が決まったことで再びチーム内の編成に注目が高まっている。一時は終息していたベテラン外野手のテオスカー・ヘルナンデスのトレード説が再び浮上し始めたのだ。【動画】緩慢守備の汚名返上！テオスカーの逆転3ランをチェック米メディア『DodgersNation』では「タッカー加入後、ヘルナンデスの