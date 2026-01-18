3歳牝馬限定のリステッド競走、京都10R・紅梅Sは、単勝1.6倍の断然人気リリージョワ（武幸、父シルバーステート）がデビューから3連勝を飾った。外から3角手前で先頭に立つと、後続を4馬身突き放して快勝。ルメールは「スピードがあるね。ペースが落ちた時にハミを取って、マイペースで逃げた。先頭に立ってから落ち着いて息が入り、いいペースを維持することができた。強かったですね」と絶賛した。武幸師は「体が増えていた