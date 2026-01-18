3歳1勝クラスの牝馬限定戦の中山9R・菜の花賞は、2番人気アメティスタ（牧浦、父キタサンブラック）が3番手から押し切りV。未勝利からの連勝を飾った。テン乗りの横山武は「前走が2000メートルで、1600メートルはどうかと思ったけど、ペースが落ち着いたのもあって、うまく馬もこなしてくれた」とレースを回顧。続けて「距離適性でいうともう少し長い距離だと思うけど、ペースや立ち回り次第では1600メートルでもやれる。何よ