人馬ともにうれしい勝利となった。京都4R・新馬戦（ダート1400メートル、牝馬限定）は、最内枠から逃げた4番人気ホウショウルクス（東田、父パイロ）がしぶとく粘って押し切り、初陣Vを飾った。角田は「スタートが速くて考えていた中で一番いい展開。もっと良くなりそう」と将来性を見込む。昨年11月22日に福島10Rのパドックで落馬し、脾（ひ）臓損傷、肋骨骨折、肺気胸で休養していた鞍上にとっては復帰後8戦目での勝利。「昨