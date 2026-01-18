イベントを楽しむ子どもたちと交流する実行委の大学生ら＝１７日、横浜市磯子区の浜マーケット戦後の闇市から始まったとされる横浜市磯子区の商店街「浜マーケット」で１７日、大学生と商店街組合が連携したイベント「浜マーケットに灯をともそう」が開かれた。企画したのは、中京大３年の是安彩衣さん（２１）＝愛知県＝ら学生４人。昭和の風情を残すものの閉店が続く浜マーケットの存在を共通の知人を介して知り、「商店街の