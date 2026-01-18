「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）横綱豊昇龍は伯乃富士を取り直しの末に寄り倒し、１敗を守った。最初の一番で劣勢から右小手投げを打ち、右前頭部を流血させながら同体に持ち込む執念を実らせた。横綱大の里は攻め込まれながらも大栄翔をはたき込み、新大関安青錦は小結若元春を寄り倒し、ともに１敗を維持。大関琴桜は若隆景をはたき込み５勝目。阿炎が朝乃山に敗れ、全勝は不在。１敗に６人、２敗に９人がひ