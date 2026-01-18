お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）、稲田美紀（年齢非公表）が17日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（深夜2・10）に出演。超大物歌手の前でドスベリしたことを振り返った。今回は「ドスベリサミット」と題して放送され、“地獄の恐怖体験”をゲストたちが発表した。稲田は「超大物歌手の前で」と切り出して「かまいたちさんの『かまいガチ』に2人で呼んでいただいた」と、お笑いコンビ「かまいたち」