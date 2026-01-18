阪神の23年ドラフト1位で、兵庫県西宮市出身の下村が「1・17」に復活への決意を新たにした。同市在住の両親が阪神大震災を経験。中学時代には、尼崎市で消防士として働く父・毅さん（55）から悲惨な救助現場について教えを受けた。「いろいろありすぎて…。はっきりと覚えていないが、（がれきの中で）手は握れているけど、どう頑張っても助けられなくて、そのまま亡くなったと聞いたときは凄く（胸に）“ウッ”となった」