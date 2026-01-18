阪神・茨木が開幕ローテーション入りを虎視眈々（たんたん）と狙う。自主トレでは捕手を座らせてのマウンド投球を行い、心地よいミット音を響かせた。「開幕ローテに入りたい。使いたいと思ってもらえるように」昨季のオープン戦では同い年の左腕・門別が3試合12回2/3を防御率0.00とし開幕3戦目の先発をつかんだ。4年目を迎える右腕は「アピールが大事。結果がいいに越したことはない」と開幕前から0にこだわるつもりだ。