阪神大震災で多くの犠牲者を出した神戸市長田区の西神戸センター街で、震災復興フリーライブ「ONEHEART」が行われ、阪神・掛布雅之OB会長、高橋遥人投手、タレント松村邦洋らが参加。トークショーやカレーの炊き出しなどのイベントで、街を盛り上げた。「震災から31年だし、絶対に来てほしいと言われた」と長田区での復興イベントは5回目の参加となった掛布氏は「建物は立派になったけど、長田らしいコミュニティーが戻るよ