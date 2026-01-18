東都大学野球２部リーグの専大は１７日、東京都内のホテルで「野球部創立１００周年記念祝賀会」を開催し、ＯＢで広島やドジャースなどで活躍した黒田博樹氏（５０）が参加。同１部リーグ最多の通算３２回の優勝を誇るも、２０１７年秋から２部に低迷している母校の１部復帰を願った。「２部の場合は球場が転々としていて、なかなかね（試合を見ることができない）。そういった意味でも１部に上がって神宮でプレーしないと。全