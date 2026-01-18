阪神は17日、1995年に発生した阪神大震災の犠牲者を追悼し、球団幹部や新人選手ら約60人が兵庫県尼崎市のファーム施設「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で黙とうをささげた。新人合同自主トレに参加したドラフト2位・谷端将伍内野手（21＝日大）は24年元日に能登半島地震を経験。復興が進んだ神戸や、いまだ大きな傷痕が残る故郷の被災者の心に、光をともす全力プレーを誓った。もう2年以上たったというのに、谷端は昨日のことの