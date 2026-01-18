阪神・淡路大震災から３１年となった１７日、オリックス・岸田護監督（４４）ら関係者約３０人が大阪市此花区の杉本商事バファローズスタジアムで黙とうをささげた。震災発生の１９９５年は神戸を本拠地とし「がんばろうＫＯＢＥ」をスローガンにリーグ優勝。チームとして２３年以来、３年ぶりＶを狙う指揮官は当時を思い返しながら、ほっともっとフィールド神戸で今季開催予定の６試合を全勝することを誓った。正午に神戸の方