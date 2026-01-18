昨季途中に国指定の難病「黄色靱帯骨化症」から復帰した阪神・湯浅京己投手（２６）が１７日、沖縄県宜野座村で小幡竜平内野手（２５）、茨木秀俊投手（２１）らと行っている自主トレを公開した。トレーナーを務める菊池貴之氏（４１）の紹介で、スケートボード女子パークの２０２４年パリ五輪日本代表・草木ひなの（１７）＝スターツ＝も参加。世界で戦うアスリートに刺激を受け、２大会ぶりに野球が実施される２８年ロサンゼル