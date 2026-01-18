阪神・小幡が姿勢を正し、遊撃の定位置確保を狙う。「打たないと出られない。レベルを上げられるように」と自主トレでは打力アップを目標に掲げる背番号38。特に意識するのが構え、スイング時の姿勢だ。「胸の位置が正しい姿勢から外れて、目線のブレ、イメージと実際の振っている場所の違いがあったので」自主トレでは午前8時30分から始動し、1時間以上体幹トレーニングを敢行。「疲れでブレが出ることもあるので」と打撃の