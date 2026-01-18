阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が１７日、家族への恩返しを誓った。この日は新人合同自主トレ開始前に黙とう。石川県出身のルーキーは「今、こうやって野球ができていることは当たり前じゃない。感謝の気持ちを持って一日一日、大切に生きていきたい」と実感を込めた。２４年１月に能登半島地震が発生。当時は石川県内の実家にいて、初詣に行く前だった。「津波の警報もあったので、すぐ車で山の方に逃げ