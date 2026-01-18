日本ハム・柴田獅子投手（１９）が１７日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、今オフ初めてブルペン入りした。変化球も交え、途中からは捕手を座らせて２９球。ダルビッシュ（パドレス）を参考にしたカーブへの手応えを口にした。左足首を負傷した昨秋以来のブルペン投球で「先発投手にとって一番使える球」と意欲的に試投。高速カーブを基本に「落ち方や奥行きを出したらもっとある」と８パターン程度を投げ分けるイ