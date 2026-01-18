現役ドラフトで阪神からロッテ入りした井上広大外野手（２４）が１７日、鹿児島県鹿屋市のＭＯＲＩオールウェーブスタジアムでＤｅＮＡ・牧らと行っている自主トレを公開。「新しいチームで２月１日を迎えることになるので、すごく楽しみですし、プロ１年目のような新たな気持ち。精いっぱい、アピールして頑張りたいと思います」と晴れやかな表情を見せた。井上覚醒への道を問われたサブロー監督は「率はいいから強いスイング