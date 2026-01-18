巨人の大勢投手（２６）が１７日、ＷＢＣ前にダブルで驚いた。オリオールズからＦＡとなった菅野智之投手（３６）が新たに侍ジャパンのメンバーとして招集され、再競演に歓喜。「また一緒に同じユニホームを着て試合ができるのでうれしい」と笑みを浮かべた。２連覇を目指すチームに頼れる先輩が加わる。２年ぶりの共闘に「最近よく『ＹｏｕＴｕｂｅ』でゴルフをやっているのを見るので聞きたい」とイタズラっぽくニヤリ。ピッ