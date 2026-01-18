阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１７日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行われている新人合同自主トレで練習メニューを回避した。球団は「下肢の張りのため」と説明。即戦力として期待される金の卵が“リタイア１号”となったが、前を向いて早期復活を目指す。異変はベースランニング中に起こった。それまで全力疾走をしていたが急減速。途中離脱し、キャッチボールには姿を見せたが、ノッ