阪神・小幡竜平内野手（２５）が１７日、沖縄県の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で湯浅京己投手（２６）と茨木秀俊投手（２１）と行っている自主トレを公開した。明確な課題を持ち、汗を流す姿があった。小幡のテーマは、打撃時の姿勢。「膝が曲がり過ぎた状態で（打席に）立っている。まずは姿勢を正して、いいスイングをするということですね」と改善点を挙げた。昨季は８９試合の出場で打率．２２３。いず