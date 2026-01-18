「ラグビー・リーグワン、神戸６７ー２１ＢＲ東京」（１７日、神戸ユニバー競技場）神戸はＢＲ東京に６７−２１で大勝し、４勝目（１敗）を挙げた。１９９５年に阪神・淡路大震災が発生した１月１７日に公式戦が行われるのは、前身のトップリーグが発足した２００３年度以降初めて。試合前に黙とうをささげて臨んだ特別な一戦でフィフティーンは躍動。今季最多得点をマークして４連勝を飾った。６０４９人のファンの拍手に包