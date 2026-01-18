６４３４人が犠牲となった１９９５年の阪神・淡路大震災は１７日、発生から３１年となった。兵庫県内各地で追悼行事が開かれ、元プロ野球・阪神の掛布雅之氏（７０）は、神戸市長田区の西神戸センター街で行われた神戸震災復興フリーライブ「ＯＮＥＨＥＡＲＴ」にゲスト出演。“本当の復興”に向けて思いを寄せた。未曽有の大震災から年月は過ぎ、発生から気付けば自身の現役時代の背番号と同じ「３１」年を迎えた。掛布氏