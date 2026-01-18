女優の南沙良（23）と出口夏希（24）が17日、都内でダブル主演映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」（監督児山隆）の公開記念舞台あいさつに登壇した。高校生たちが日々の閉塞感から抜け出そうとある同好会を立ち上げる青春群像劇。南は「日々の生活の中で何者にもなれない瞬間がある人に届けば、より意味のある映画になる」と力説した。児山監督がサプライズで手紙をしたため「この役は南沙良にしかできないとオファーし