２０２４年１０月に迎えた３０歳の誕生日から年齢非公表を熱望している超特急のリョウガが１７日、都内で、３０なんちゃら歳を記念したトレーディングカードの発売記念イベントを行った。他のメンバーたちは３０歳の節目に写真集を発売してきたが、リーダーはトレカを選択。撮り下ろしやプライベート写真など全３００種類の特大ラインナップとなっている。本人が映っていない「破産カード」も封入されており「タイにライブに