西武・武内夏暉投手（２４）が１６日までに福岡・久留米市内で自主トレを公開し、３年目で初の開幕投手奪取への強い覚悟をのぞかせた。真っすぐ前を見据えて言い切った。３月２７日のロッテとの開幕戦（ＺＯＺＯ）について聞かれ「もちろん狙っています」。ルーキーイヤーの２４年は２１試合に登板し１０勝６敗、防御率２・１７で新人王を獲得。だが、昨季は自主トレ期間中に左肘を痛め出遅れると、１２試合に登板し４勝５敗、