大卒2年目を迎える広島・渡辺は、同期入団で昨年11月に侍ジャパンにも選出された佐々木から得た学びを生かす構えだ。「泰（佐々木）は球をバットに乗せるのがうまい。見習うところがたくさんあった。僕もまねできたらいいなと思う。今年は1軍定着して活躍したい」5日から10日まで都内で佐々木と自主トレを行い、刺激をもらった。今オフは下半身主導の打撃をテーマに練習を重ねているが、「自分の中ではいい感じ」と手応えを