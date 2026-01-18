昨季限りで広島を退団した田中広輔内野手（36）が17日、現役引退を表明した。NPBの球団で現役続行を希望していたが、入団オファーがなく決断した。16〜18年のリーグ3連覇に攻守走で貢献した不動のリードオフマン。アグレッシブなプレースタイルでファンを魅了した、広島ひと筋の12年間を「悔いはないし、後悔もない」とすがすがしい表情で語った。律義な性格がにじみ出ていた。マツダスタジアムで球団を通して設けた現役引退表