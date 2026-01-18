阪神の高橋遥人投手（３０）が阪神・淡路大震災から３１年となった１７日、神戸市長田区で行われた震災復興イベント「ＯＮＥＨＥＡＲＴ」にスペシャルゲストとして出演。午前中には地元の小学生に野球教室も行った左腕は、野球で結果を残し、思い入れのある長田の地に恩返しをすることを誓った。関西の人々にとって忘れることはない「１・１７」。静岡県出身の高橋だが、自身の生まれた１９９５年に起きた大震災を、阪神の選